روسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مبنى معهد تفير للأبحاث إلى 7 قتلى

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن المتحدث القول إنه تم إدخال 13 شخصا إلى المستشفيات فى تفير، وتم تقديم المساعدة الطبية للمصابين بالكامل.

وأعلنت السلطات الروسية، فى وقت سابق، أن الحريق اندلع فى إحدى الغرف فى الطابق الثانى من المبنى الإدارى للمؤسسة العلمية التابعة لوزارة الدفاع الروسية فى مدينة تفير.

وأوضحت أنه تم إخلاء المبنى بالكامل من العاملين به، ولم تعلن حتى الآن أى تفاصيل حول أسباب الحريق.