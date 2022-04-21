البرهان: الخروج من الأزمة السياسية بالسودان يتطلب وحدة الصف الوطنى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن الخروج من الأوضاع السياسية الراهنة يتطلب وحدة الصف الوطنى، والاتفاق على حوار شامل بين السودانيين، للتوصل إلى إتفاق يخرج البلاد من أزماتها.





وأطلع البرهان، خلال لقائه مع وفد رؤساء الأحزاب والفصائل الموقعة على "ميثاق الوحدة الاتحادية"، على محتوى المبادرة التى اطلقها رئيس الحزب الإتحادى الديمقراطى الأصل ومرشد الطريقة الختمية محمد عثمان الميرغنى، والتى قام بإعدادها الأحزاب والفصائل الاتحادية الموقعة على ميثاق الوحدة الاتحادية لحل الأزمة السياسية الراهنة وجمع الصف الوطنى.

وناقش رئيس مجلس السيادة مع الوفد، المحاور والرؤى التى حملتها المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية، معربا عن أمله فى أن تساهم المبادرة فى تعزير وحدة السودانيين، بما يدفع بأجندة الحوار الوطنى، للخروج من الوضع الراهن، الذى يمر به السودان.

فى غضون ذلك، تسلم البرهان رسالة من محمد عثمان الميرغنى، رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل ومرشد الطريقة الختمية، تتعلق بمبادرة حل الأزمة السياسية فى السودان وتحقيق الوفاق الوطنى الشامل.

وأكد رئيس مجلس السيادة، خلال استقباله أبناء رئيس الحزب الإتحادى الديمقراطى الأصل ومرشد الطريقة الختمية، عبدالله المحجوب، ومحمد محمد وجعفر الصادق، الذين سلموه المبادرة، ترحيبه بالمبادرة، مشيداً بالأدوار العظيمة التى ظل يضطلع بها الميرغنى فى الساحة الوطنية، خاصة جهوده المشهودة فى جمع الصف الوطنى، وسعيه الدائم من أجل أمن واستقرار السودان.

وتأتى المبادرة الوطنية التى أطلقها الميرغنى، ضمن عدد من المبادرات المطروحة للمساهمة فى إيجاد حل وفاقى للأزمة السياسية بالسودان، والتى قامت بها الأحزاب الاتحادية للوحدة التنسيقية التى تضم أكثر من ستة فصائل وقعت مؤخرا، على ميثاق الوحدة فيما بينها.