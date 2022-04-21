ضبط 31 شخصا أثناء محاولتهم دخول تونس بطريقة غير شرعية

جدة - نرمين السيد - تمكنت أجهزة الأمن التونسية من ضبط 31 شخصا أثناء محاولتهم الدخول إلى البلاد عبر الحدود البحرية والبرية بطريقة غير شرعية، إلى جانب ضبط أحد الأشخاص لمحاولته تسهيل عبور الأشخاص إلى خارج تونس خلسة.





وذكر بيان صدر عن وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، أن دورية مشتركة بين فرقتى الحدود البريّة بتالة وحيدرة تمكنت من ضبط 30 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة أثناء محاولة اجتيازهم للحدود الجزائرية التونسية بطريقة غير شرعية. كما تمكنت فرقة الإرشاد البحرى للحرس الوطنى بمدينة صفاقس من ضبط شخص أثناء محاولته اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية. ونجحت فرقة الارشاد البحرى للحرس الوطنى ببنزرت فى إلقاء القبض على شخص يحمل جنسيّة إحدى الدّول الإفريقية من أجل قيامه بالتدبير والتوسط لمغادرة أشخاص للحدود التونسية بطريقة غير شرعية، وحجزت لديه مبلغ مالى قدره 1700 دينارا ومحرك بحرى.

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