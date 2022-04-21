جدة - نرمين السيد - وقالت يلين، فى مؤتمر صحفى، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، إن هناك عددا من الدول النامية تواجه خطرا حقيقيا لارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة.
وأضافت :"نعمل مع المؤسسات المعنية لمعالجة الأزمات المتصاعدة والتى تعرض أكثر من 200 مليون شخص فى العالم لخطر الجوع".
وشددت: "علينا وضع خطط لمنع العوائق التى تعطل رفع مستويات التلقيح ضد فيروس كورونا فى العالم".
وأوضحت أنه يجدر بأوروبا فى المدى المتوسط خفض اعتمادها على الطاقة الروسية، لافتة إلى أن واشنطن تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز سلاسل التوريد وخفض التكلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخزانة الأمريكية: مستمرون مع حلفائنا فى تصعيد الضغط على روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.