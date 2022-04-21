الخزانة الأمريكية: مستمرون مع حلفائنا فى تصعيد الضغط على روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت يلين، فى مؤتمر صحفى، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، إن هناك عددا من الدول النامية تواجه خطرا حقيقيا لارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة.

وأضافت :"نعمل مع المؤسسات المعنية لمعالجة الأزمات المتصاعدة والتى تعرض أكثر من 200 مليون شخص فى العالم لخطر الجوع".

وشددت: "علينا وضع خطط لمنع العوائق التى تعطل رفع مستويات التلقيح ضد فيروس كورونا فى العالم".

وأوضحت أنه يجدر بأوروبا فى المدى المتوسط خفض اعتمادها على الطاقة الروسية، لافتة إلى أن واشنطن تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز سلاسل التوريد وخفض التكلفة.