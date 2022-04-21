رئيس الوزراء الموريتانى يتعهد أمام البرلمان بمحاربة الفساد

جدة - نرمين السيد - وقال ولد بلال رئيس وزراء موريتانيا، خلال عرضه لبرنامج حكومته امام البرلمان، اليوم الخميس، فى نواكشوط، إنه سيعمل على محاربة الفساد، بالقيام بعمل مؤسسى فعال يمكن من المحافظة على موارد الدولة ومعاقبة المتورطين طبقا للنصوص المعمول بها، وفى هذا الإطار، سيتم استكمال الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.





وأضاف أننا سنعمل على إنصاف الفئات الهشة وعلى تقريب الإدارة من المواطنين، وخلق فرص عمل للشباب، وبناء دولة قوية وعصرية، فى خدمة المواطن وخلق اقتصاد مَرِن، صامد وصاعد وتثمين رأس المال البشرى لتحقيق التنمية المنسجمة وإقامة مجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته.

واعتبر أن برنامج حكومته سيرتكز على توجيهات الرئيس الغزوانى الرامية إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامجه الإصلاحى من خلال خلق الظروف المناسبة لتعزيز استقلال القضاء، وتيسير نفاذ المواطنين الأشد عوزا إلى خدمات المرفق العدلى، وتمهين القضاة والرفع من تخصصهم، وإصلاح المنظومة السجنية والجزائية، إضافة إلى حماية حقوق الإنسان ومكافحة الأشكال الحديثة للاسترقاق والاتجار بالبشر.

من جهة أخرى، ستتواصل جهود عصرنة القوات المسلحة وقوات الأمن، وتمهينها وتعزيز قدراتها العملياتية، وذلك بغية زيادة وسائلها ومجالات تدخلها وتكييفها مع التحديات الجديدة المرتبطة بتطور المجتمع وبالسياق الجيوسياسى للبلاد.

وفى مجال الأمن الغذائى، قال رئيس الوزراء الموريتانى إنه سيتم الشروع فى مجموعة من الإصلاحات والرفع من مستوى الاستفادة من الموارد وسيتواصل ببناء السدود وتطوير وتأهيل وصيانة مختلف المناطق والمساحات الزراعية والمحاور المائية على مستوى مختلف ولايات الوطن.

ووضع رئيس الوزراء الموريتانى ببذل جهود كبيرة لتشجيع ومواكبة زراعة الخضروات والحبوب والأعلاف وتطوير الصناعات الزراعية باعتبارها ركائز أساسية لمواجهة تحديات الأمن الغذائى.