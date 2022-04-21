المغرب: عودة نشاط سفن الرحلات السياحية إلى ميناء طنجة بعد توقف عامين

جدة - نرمين السيد - وانطلقت رحلة الباخرة "رويال كليبر" يوم 18 أبريل الجارى، من العاصمة البرتغالية لشبونة، وعلى متنها مئات من المسافرين الذين نزلوا بميناء طنجة لزيارة المدينة ومعالمها التاريخية والمعمارية.

ويعول على نشاط سفن الرحلات السياحية فى أن يحدث حركة جديدة فى قطاعات السياحة، وتحريك الدورة الاقتصادية، ومن أجل تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا على الوضع الاقتصادى المحلى.