بعد "مأساة هوليوود".. محامي بالدوين يحمل له "الخبر اليقين"

قال محام عن الممثل أليك بالدوين، الخميس، إن تحقيقا أجرته ولاية نيو مكسيكو برأ موكله من ارتكاب أي مخالفة للقانون، في واقعة إطلاق الرصاص التي أودت بحياة مصورة سينمائية بموقع تصوير فيلم "راست".

وأشار المحامي إلى أن التحقيق ذكر أن الممثل كان يعتقد بعدم وجود طلقات حية في مسدسه.

وأصدر مكتب الصحة والسلامة المهنية في نيو مكسيكو، الأربعاء، نتائج تحقيق استمر 6 أشهر بشأن واقعة إطلاق الرصاص التي حدثت في أكتوبر.

وانتقد التقرير منتجي الفيلم بسبب ثغرات أمنية "متعمدة" أدت لمقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، وفرض غرامة على الشركة قدرها 137 ألف دولار، وهي أقصى غرامة ممكنة.

وقال محامي بالدوين في بيان ردا على النتائج، إن سلطة موكله على الإنتاج تقتصر على الموافقة على تعديلات السيناريو واختيار الممثلين، وليست لديه أي سلطة على الأمور محل التحقيق.

وجاء في البيان الذي نشر على حساب بالدوين في تطبيق "إنستغرام": "نقدر تبرئة التقرير للسيد بالدوين من خلال توضيح أنه كان يعتقد بعدم وجود طلقات في المسدس. يسعدنا أن المسؤولين في نيو مكسيكو أوضحوا هذه الأمور الحاسمة".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من شركة الإنتاج.

وتوفيت هاتشينز أثناء بروفة عندما انطلقت رصاصة من مسدس بالدوين فاخترقت جسدها، كما أصيب مخرج الفيلم جويل سوزا برصاصة في كتفه.