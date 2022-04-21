سلفة طارئة مقدمة من منصة سلفة 5000 ريال سعودي بدون الحاجة الي كفيل او تحويل راتب

يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن تمويل سريع وسهل بدون تعقيدات . وكذلك أيضا أن يكون هذا القرض خالي من أي شكوك . كما أنه يجب أن يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية . أما عن هذا التمويل فأنه سوف نحدثكم اليوم عن تمويل منصة سلفة الالكترونية . فهو تمويل شخصي سريع وفوري يتم في خلال 15 دقيقة فقط وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب أو الحاجة الى وجود كفيل . وهذا التمويل مقدم من منصة سلفة والتي هي عبارة عن شركة مالية تقنية مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي .كما انها منصة تمويلية تعملي على الإقراض الصغير من حيث تقديم دفعات مالية طارئة في نفس اليوم وفي خلال 15 دقيقة بعد التسجيل . وتوفر منصة سلفة الالكترونية التمويل الشخصي وذلك من خلال استخدام التقنيات المالية الحديثة من غير تعقيدات وبدون صعوبة . كما أن منصة سلفة تعد هي الأسهل والأسرع واختصارا للوقت وكذلك الجهد عن غيرها من المنصات التمويلية داخل المملكة العربية السعودية . كما أنه يستطيع جميع المتقدمين في أي مكان التسجيل و الحصول على التمويل وكذلك الحصول على الموافقة عليه في أي وقت داخل المملكة العربية السعودية . وكان الهدف من إطلاق منصة سلفة كما ذكرنا من خلال مقالتنا السابقة أنه عمل على توفير قرض طارئ سريع لسد احتياجات المواطنين أو العمل على تحسين المنزل أو كذلك شراء احتياجاتكم المنزلية الخاصة . وتقدم منصة سلفة الالكترونية هذا التمويل بدون الحاجة الى تحويل راتب . كما انها الاسرع والاوفر في توفير سهولة الحصول على سيولة نقدية . ومن خلال مقالتنا تلك سوف نوالي الى حضراتكم شرح كيفية التسجيل في منصة سلفة .وكذلك شروط الحصول على السلفة الطارئة من سلفة عبر موقعنا موقع ثقفني .

أهم شروط الحصول على السلفة من منصة سلفة

أولا: للعلم هذه السلفة لا تمنح إلا للسعوديين فقط . لذلك فأنه يجب أن تكون سعودي الجنسية وكذلك يجب أن تقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية . ثانيا: كما للعلم أيضا يجب أن تكون أعمار المواطنين الراغبين في الحصول على السلفة الطارئة من سلفة أن تكون ما بين ١٨عاما و ٦٠ عاما. ثالثا: يجب أيضا أن المتقدمين على تلك السلفة شاغرين عملا في القطاع العام أو القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية .

كيفية التسجيل للحصول على سلفتك الطارئة عبر منصة سلفة الالكترونية