نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية القبول الموحد tajnid.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية 1443 للرجال والنساء السعوديين من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة والتي تم استقبال الطلبات عليها إلكترونيًا يوم الأحد 10 أبريل 2022 الموافق 9 من شهر رمضان 1443هـ وذلك للفترة الثانية على رتبة جندي وجندي أول وعريف ووكيل رقيب ورتبة رقيب وفق شروط التسجيل والقبول الصادرة من الوزارة، وللاستعلام عن نتائج القبول المبدئي الولوج عبر رابط القبول الموحد tajnid.mod.gov.sa.

وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي بالوظائف العسكرية 1443

إضافة ما سبق ذكره لراغبي الاستعلام عن نتائج القبول بالوظائف العسكرية المعلن عنها سابقًا من قبل وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية الفترة الثانية للعام 1443 اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني بوابة القبول الموحد https://tajnid.mod.gov.sa/.

يلي ذلك تعبئة البيانات الخاصة بالمتقدم وعلى رأسها رقم العوية الوطنية ورقم المرور.

كذلك قم بكتابة رقم طلب القبول الذي حصلت عليه أثناء التسجيل عبر البوابة إلكترونيًا.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة استعلام عن أسماء المرشحين في الوظائف الشاغرة.

عن أسماء المرشحين في الوظائف الشاغرة. ستظهر أمامك نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع، ففي حال تم قبولك ستظهر كلمة تم القبول ، وفي حال الرفض تم رفض الطلب.

المبدئي وزارة الدفاع، ففي حال تم قبولك ستظهر كلمة ، وفي حال الرفض في النهاية في حال قبول طلبك ستظهر أمامك أيقونة إكمال البيانات المطلوبة، قم بالنقر عليها لاستكمال بياناتك وتحديد موعد المقابلة.

الوظائف العسكرية الشاغرة بوزارة الدفاع السعودية 1443

أولًا التخصصات المطلوبة لحاملي شهادة البكالوريوس رجال بوزراة الدفاع 1443 كالتالي:

أولًا تخصص التغذية.

كذلك تخصص العلوم البيئية.

تخصص إدارة الأعمال.

الموارد البشرية.

أيضًا تخصص الإدارة العامة.

المحاسبة.

تخصص الرياضيات.

كذلك تخصص الصحة والسلامة المهنية.

الحاسب الآلي.

تخصص الفيزياء.

أيضًا تخصص الاتصالات والإلكترونيات.

تخصص علم الاجتماع

أيضًا تخصص التربية البدنية

ميكانيكا السيارات.

تخصص الهندسة الميكانيكية.

كذلك تخصص التمريض.

تخصص الإعلام .

وإدارة الصحة العامة.

الهندسة الكهربائية.

تخصص إدارة المستودعات وسلاسل الإمداد.

أيضًا طب الطوارئ.

كذلك طب الأسنان.

تخصص المختبرات الطبية.

ثانيًا تخصصات الوظائف العسكرية الشاغرة وزارة الدفاع لحملة الدبلوم رجال 2022

أولًا تخصص الحاسب الآلي.

تخصص الاتصالات والإلكترونيات.

كذلك تخصص الهندسة الكيمائية.

أيضًا تخصص الهندسة التقنية.

تخصص الهندسة الكهربائية.

والهندسة الميكانيكية.

تخصص هندسة الطيران.

أيضًا تخصص الإدارة مكتبية.

كذلك تخصص إدارة الموارد البشرية.

السكرتارية التنفيذية.

تخصص المحاسبة.

أيضًا تخصص ميكانيكا سيارات.

والمحركات والمركبات.

تخصص اللحام.

كذلك تخصص النجارة.

أيضًا تخصص تبريد وتكييف.

تخصص التمريض.

المختبرات الطبية.

تخصص طب طوارئ.

أيضًا فني أسنان.

الصحة والسلامة المهنية.

تخصص التغذية.

كذلك الإدارة الفندقية.

تخصص إنتاج وخدمة طعام.

تخصص الأجهزة والآلات المكتبية.

فني مطابع.

أيضًا تخصص الرسم المعماري والمساحة.

كذلك تخصص اللغة الإنجليزية.

وتخصص الكيمياء.

تخصص التصوير الفوتوغرافي.

أيضًا إدارة المستودعات وسلاسل إمداد.

تخصص التربية البدنية.

كذلك تخصص العلوم البيئية.