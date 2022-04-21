نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف الراجحي وكيفية التقديم علي تمويل شخصي بالتقسيط بدون كفيل 2022 في المقال التالي
وعن أحدث الاخبار داخل المملكة العربية السعودية وكذلك آخر ما آلت إليه محركات البحث في الاونة الاخيرة من البحث عن أبسط القروض التمويلية داخل المملكة العربية السعودية . فأنه وفي الساعات الأخيرة قد تم رصد عمليات بحث كثيرة عن التمويلات المقدمة من مصرف الراجحي . فقد قدم مصرف الراجحي عرضا رائعا وذلك لكافة عملائه والمستفيدين من بنك الراجحي . وذلك عن طريق تقديمه عدة قروض سريعة والتي من بينهم قرض التمويل الشخصي وذلك التقسيط وبدون الحاجة تماما الى وجود أي ضامن ، وعن أهم مميزات كافة القروض المقدمة من مصرف الراجحي أنها تتبع وتقدم وفقا لمعايير وأحكام الشريعة الإسلامية وتتفق معها .ومن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفني سوف نوضح لكافة متابعينا ما هي شروط الحصول على قرض الراجحي والتي يجب توافرها في المتقدمين على طلب القرض . وماهي طرق التقديم على هذا القرض .
ماهي طرق التقديم والحصول على تمويل من بنك الراجحى
- اولا / لكى تتمكن من الحصول على القرض الشخصي من الراجحي أو الحصول على قروض اخرى في المملكة العربية السعودية . فأن كل ما عليك فعله هو الدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي مباشرة بدون تردد .
- ثانيا / ومن ثم عقب الدخول على الموقع قم بالتسجيل على الموقع . وذلك من خلال ملئ جميع معلومات تسجيل الدخول المطلوبة.
- ثالثا / كما أنه يجب الحفاظ على كتابة كافة البيانات المطلوبة منك بصورة صحيحة دون أخطاء . وذلك عند إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- رابعا / عقب ذلك قم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول .
- خامسا / واخيرا لك الاختيار في أي نوع تمويل ترغب في الحصول عليه وكذلك التقديم عليه .
وعن أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل من مصرف الراجحى
- اولا / يجب على المتقدمين للحصول على تمويل من مصرف الراجحي أن يكون مده العمل الخاصة بهم لا تقل عن ستة أشهر وذلك لجميع العاملين في القطاع الخاص.
- ثانيا / لقد اشترط أيضا على أنه يجب على جميع العاملين بالقطاع العام ألا تقل مدة العمل عن ثلاثة أشهر.
- ثالثا / وقد اشترط مصرف الراجحي على الجنود الذين لم تصل رتبته عن ملازم فقد اشترط أن يستمر عملهم لمدة ثلاث سنوات .
- رابعا / أما بالنسبة الى الجنود من رتبة ملازم أعلى فقد اشترط أن يكونوا قد خدموا ما لا يقل عن عامين.
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