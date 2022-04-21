كيفية التسجيل في نظام فارس والاستفادة من الخدمات المختلفة

تعتبر طريقة التسجيل في نظام فارس والاستفادة من الخدمات المختلفة مهمة لكل المعلمين والإداريين بوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث أصبحت عملية التسجيل في نظام فارس من الأشياء الهامة التي يبحث عنها جميع العاملين في القطاع التعليمي، والتابعين لوزارة التعليم من معلمين وإداريين وموظفين، وذلك بعد تطبيق نظام الخدمة الذاتية على نظام فارس، والذي يتيح للموظفين إنهاء كافة المعاملات وتقديم الطلبات بشكل مباشر عبر النظام دون انتظار التقديم بشكل يدوي وانتظار الموافقة، حيث يمكن إنهاء خدمات شتى، أهمها: تقديم طلبات الإجازة بمختلف أنواعها، تمديد أو قطع الإجازة، الاستعلام عن الراتب والبدلات، كما يمكن للمديرين كذلك الاستفادة من الخدمة الذاتية عن طريق تسجيل الأداء الوظيفي للعاملين في النظام، أو متابعة الأداء الوظيفي على مدار العام.

كيفية التسجيل في نظام فارس 1443

يقدم نظام فارس خدمات متنوعة للموظفين تحت مسمى الخدمة الذاتية بشرط أن يكون الموظف من المسجلين بالفعل في النظام، ويمكن التسجيل في النظام كالتالي:

الدخول إلى موقع نظام فارس الإلكتروني. الضغط على تسجيل الخدمة الذاتية للموظف.

البدء في تدوين بيانات الموظف مثل: رقم الهوية، رقم الآيبان، رقم البريد الإلكتروني، رقم الهاتف الجوال. قم بإدخال رمز التحقق المدون أسفل الشاشة. يتم إرسال رمز التحقق إلى الهاتف الخاص بك. قم بكتابة الرمز في الخانة المخصصة لذلك. الضغط على تسجيل، حتى تتمكن من الاستفادة من الخدمات.

كيفية استخراج بدلات الراتب عبر نظام فارس

الاستعلام عن الراتب من بين خدمات عديدة تقدمها نظام فارس للمسجلين في النظام من موظفي القطاع التعليمي، ويمكن الاستعلام عن الراتب كما يلي:

الدخول إلى منصة نظام فارس. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد. إدخال رمز التحقق المدون أسفل الشاشة. الضغط على الخدمة الذاتية للموظفين. اختيار التعريف بالراتب والبدلات. اختيار خدمة التعريف بالراتب. إدخال البيانات الخاصة بالموظف. يظهر لك تعريف خاص بالراتب، يمكنك طباعته في حالة الرغبة في ذلك.

رقم الدعم الفني لنظام فارس

سعت وزارة التعليم إلى توفير رقم الدعم الفني لنظام فارس، وذلك للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات في حالة وجود بعض المشكلات التي قد تواجههم أثناء التسجيل، أو استخدام خدمة من الخدمات المتاحة، حيث يمكنه الاتصال على رقم 19996.