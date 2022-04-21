رابط منصة مدرستي ومواعيد اختبارات الفترة الأولى schools.madrasati.sa

رابط منصة مدرستي مواعيد اختبارات الفترة الأولى مهم لكل الطلاب وأولياء الأمور بالمملكة، والجدير بالذكر بأنه وفي إطار التحول الرقمي الذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية، قامت الحكومة بإطلاق العديد من المنصات الإلكترونية التي سهلت عملية التعليم والتواصل بين الطلاب والمعلمين خاصة في فترة الوباء، وبعدها أصبحت عملية التعليم الإلكتروني بالاعتماد على المنصات الإلكترونية ضرورة ملحة خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته التجربة، والتي ترغب العديد من الدول في نقلها إليها، ومن أفضل المنصات التي كان لها دور بارز في التعليم الإلكتروني منصة مدرستي، والتي قامت بتوفير كافة الدروس وفيديوهات الشرح بالتعاون مع فريق هائل ومتميز من المعلمين والمعلمات، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل أصبحت عملية التقويم تتم عن طريقها أيضا، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ثقفني رابط منصة مدرستي ومواعيد اختبارات الفترة الأولى.

رابطة منصة مدرستي

بدأ الطلاب والطالبات في أداء المرحلة الأولى من اختبارات نهاية العام الدراسي الجاري، والتي قررت الوزارة فيها أن تتم إلكترونيا عبر رابط منصة مدرستي، على أن يتم الجمع بين التعليم الحضوري والتعليم الإلكتروني، حيث يؤدي الطلاب الاختبارات داخل المدارس، ولكنها اختبارات إلكترونية عبر منصة مدرستي، وبذلك تكون الوزارة قد حققت رغبات بعض أولياء الأمور في عودة الدراسة حضوريا، وحققت أهداف الدولة تجاه التعليم الإلكتروني، لذا نجد أن العديد من الأفراد بدأوا في البحث عن رابط منصة مدرستي، والذي يمكن الوصول إليه عبر أحد محركات جوجل بسهولة ثم تسجيل الدخول.

التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثالث

في مطلع كل فصل دراسي تعمد الوزارة إلى اعتماد التقويم الدراسي الخاص بالفصل، وهذا ما تم قبيل بداية الفصل الدراسي الثالث، حيث اعتمدت الوزارة تقويم الفصل الدراسي الثالث، وجاء كالتالي: