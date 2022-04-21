نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الأداء الوظيفي عبر نظام فارس ومعرفة الخدمات التي يقدمها النظام في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الأداء الوظيفي عبر نظام فارس يمكن للموظفين في القطاع التعليمي الاستعلام عن الأداء الوظيفي الخاص بهم عبر نظام فارس بعد تطبيق نظام الخدمة الذاتية هو نظام فرعي من نظام فارس يقدم عدة خدمات للمعلمين والإداريين والمستخدمين، حيث يمكنه أخذ الموافقات اللازمة للحصول على إجازة أو قطع إجازة، أو الاستعلام عن راتب وبدلات وغيرها من الخدمات الأخرى التي كانت تطلب قديما تقديم طلبات ورقية باليد إلى المدير أو السلطة المختصة، ولكن هذا الأمر بات مختلف تماما، وهذا ما يوضح فائدة التطور التكنولوجي والنهضة التعليمية التي تطلع المملكة إلى تحقيقها لتوفير مستقبل مشرق لأبنائنا وتحسين مخرجات التعليم بما يناسب سوق العمل.

الاستعلام عن الأداء الوظيفي عبر نظام فارس

أصبح للمعلم الآن القدرة على الاستعلام عن الأداء الوظيفي عبر نظام فارس بعد تطبيق نظام الخدمة الذاتية، حيث يمكنه معرفة نسبة الأداء الوظيفي الذي حصل عليها من قبل المدير عن طريق:

تسجيل الدخول إلى رابط نظام فارس الإلكتروني. الضغط على كلمة المستكشف لإظهار القوائم الخاصة بالخدمات. الضغط على صلاحية بياناتي، واختيار الملف الشخصي. يظهر لك كافة البيانات المتعلقة بتقييم الأداء الوظيفي الخاص بك، ونسبة التقييم العام.

كيفية إدخال الأداء الوظيفي للموظف عبر نظام فارس

خدمة إدخال الأداء الوظيفي للموظف من أهم الخدمات التي تقدمها نظام فارس للمديرين، حيث أصبح بإمكانهم وضع النسبة المناسبة لأداء المعلمين أو الإداريين خلال شهر أو عام، حيث يمكنهم اتباع الخطوات التالية من أجل ذلك:

تسجيل الدخول إلى نظام فارس الإلكتروني. اختيار صلاحية الخدمة الذاتية للمدير. الضغط على صلاحية الخدمة الذاتية للمعلمين. نختار تقييم أداء الموظف. تعرض قائمة بكافة الموظفين العاملين في المؤسسة حسب التدرج الوظيفي. اختر الموظف الذي ترغب في تقييمه، وقم بالضغط عليه. قم بفتح أيقونة تقييم الأداء الوظيفي، واختر إضافة. قم بإدخال نسبة الأداء الوظيفي الذي ترغب في منحها للموظف ثم اضغط على تطبيق.

خدمات نظام فارس

يقدم نظام فارس خدمات متنوعة للمعلمين والموظفين والإداريين لا يمكن الاستغناء عنها، ومنها: خدمة التعرف على قيمة العلاوة الدورية، تقديم طلبات الإجازة أو التمديد، معرفة الدرجة الوظيفية للمعلمين والإداريين، طلبات المعاش المبكر، خدمات الانتداب.