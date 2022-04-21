“هنا بالفيديو” كيف يتم طلب البطاقة الذهبية رابط الكترونيا في الجزائر 2022

يهتم عدد كبير من المواطنين في جميع انحاء الجزائر بالتعرف على كيفية طلب البطاقة الذهبية الكترونيا، والتي تعد واحدة من البطاقات الهامة التي تم تقديمها من قبل مؤسسة البريد في الجزائر لتقدم من خلالها عدد كبير من الخدمات لجميع المستحقين من المسجلين الكترونيا، حيث تعد بطاقة خصم ذكية تأتي متناسبة مع معايير ومتطلبات الامن الدولي للحماية، وقد تم الاعلان عن تفعيل الرابط الالكتروني للتسجيل في هذه البطاقة الذهبية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط طلب البطاقة الذهبية في الجزائر 2022.

طلب البطاقة الذهبية في الجزائر 2022

وفي اطار تقديم العديد من الخدمات الذكية المميكنة الجديدة من جانب الحكومة السعودية لتسهيل اجراء الكثير من المعاملات من جانب المواطنين في جميع انحاء الجزائر، فقد حرصت مؤسسة البريد الجزائرية على اطلاق بطاقة ذكية تقدم عدد كبير من الخدمات والمهام التي تسهل على الكثير من الأشخاص المعاملات المتنوعة، وذلك من خلال اطلاق البطاقة الذهبية والتي يتم استخراجها بشكل الكتروني من خلال تقديم طلب للحصول عليها عبر الموقع المفعل من قبل مؤسسة البريد الجزائرية.

رابط طلب البطاقة الذهبية في الجزائر 2022 الكترونيا

وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني المستخدم في القيام بطلب البطاقة الذهبية في الجزائر بجميع انحاء الولايات المختلفة، حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

يتم الولوج الى الموقع الرسمي الخاص بمؤسسة البريد الجزائري .

ادخال اسم المستخدم بشكل صحيح عبر الموقع.

ادخال الرقم الخاص بجواز السفر او بطاقة الهوية ومن ثم ادخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح.

يتم اختيار تسجيل البطاقة الكترونيا بعدما يتم ادخال كافة البيانات بشكل صحيح.

أهمية اصدار البطاقة الذهبية في الجزائر 2022

وهناك أهمية كبيرة لإصدار البطاقة الذهبية في الجزائر الكترونيا لجميع المواطنين وهي على النحو التالي.