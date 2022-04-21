وزارة التضامن الاجتماعي تعلن عن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية من الأحد المقبل

وزارة التضامن الاجتماعي تعلن خلال الساعات القليلة الماضية من يوم الخميس الموافق 21 من أبريل للعام الحالي 2022 ميلادية عن فتح باب التسجيل في الحج لهذا العام لجميع أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج، وقد أشارت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج علي أن موعد التسجيل للحج بدءاً من يوم الأحد المقبل الموافق 24 من أبريل 2022 وحتي يوم الخميس الموافق 12 من شهر مايو المقبل 2022، كما تم الإشارة إلي إن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الأعضاء الراغبين في التسجيل ومن خلال المقال سوف يتم عرض جميع التفاصيل الخاصة بحج هذا العام 2022 – 1443.

وزارة التضامن الاجتماعي

من خلال المقال يمكنك التعرف علي البوابة الالكترونية للحج، وكما ذكرنا مسبقا فقد تم التنوية علي وجود بعض الشروط للتسجيل في أداء فريضة الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام وهي كالتالي:

يجب ألا يزيد سن المتقدم لأداء الحج عن 65 عام.

أن يكون مسجلاً في عضوية أحدي الجمعيات الأهلية عند التقديم.

يجب تسديد الاشتراك السنوي للجمعية.

أن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022 ولم يوقع علي الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات.

كما يشترط عدم أداء فريضة الحج مسبقاً طوال فتره حياته.

يجب تقديم ما يثبت الحصول علي لقاح فروس كورونا ” أي لقاح معتمد لفيروس كورونا”.

القدرة البدنية لأداء المناسك وعدم الإصابة بأي أمراض مستعصيه تعيق أداءه لفريضة الحج.

يشترط تقديم طلبات التسجيل للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية الأهلية وفقاً للنموذج المعد لذلك.

وقد أشارت القباج أن الوزارة حريصة كل الحرص علي توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وتقوم المؤسسات القومية بالعمل علي إنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالفنادق وحركة التنقل وذلك تيسراً علي حجاج بيت الله الحرام، ومن المقرر إجراء القرعة الإلكترونية علي بوابة الحج الموحدة المصرية ليتم اختيار الفائزين لكافة المحافظات في منتصف الشهر المقبل.

وزارة التضامن الاجتماعي

يرغب العديد من المواطنين في معرفه طريقة التسجيل في الحج لهذا العام وقد أشار الأستاذ ايمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن إلي أن التسجيل يكون عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج، كما سيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج علي بوابة الحج الموحدة المصرية ولا يسمح للعضو إلا التسجيل في جهه واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو وزارة السياحة، كما تم توفير خط ساخن للاستفسارات علي (0237619909).