السعودية تدين التفجيرات الإرهابية فى العاصمة الأفغانية كابول

جدة - نرمين السيد - أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التى استهدفت مدرسة ثانوية، ومركزًا تعليميًا غربى العاصمة الأفغانية كابول، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.





أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التى استهدفت مدرسة ثانوية، ومركزًا تعليميًا غربى العاصمة الأفغانية كابول، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وجددت وزارة الخارجية السعودية، فى بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، التأكيد على تضامن المملكة مع الشعب الأفغانى ووقوفها معه فى مواجهة العنف والتطرف والإرهاب؛ ورفضها لهذه الأعمال الإجرامية التى تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة. وأعربت الوزارة عن خالص العزاء والمواساة لذوى الضحايا، وللشعب الأفغانى، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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