أوروبا تناقش إمكانية فرض مزيد من العقوبات على النفط والغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - وقال جينتيلونى، فى حديث بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولى بواشنطن عن السياسة الاقتصادية عبر المحيط الأطلسى فى أوقات الحرب، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية للأنباء اليوم الخميس، إنه "كما قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن مؤخرًا، فإن روسيا تستخدم الآن الطاقة كسلاح. من الواضح أن هذا يغير كل شيء لقد تسبب فى حدوث تحول زلزالى فى مشهد الطاقة على الساحة العالمية".

وأضاف المفوض الأوروبى، رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق: "كما تعلمون، فقد حظرنا فى أوروبا واردات الفحم من روسيا ونناقش بنشاط إمكانية فرض مزيد من العقوبات على النفط والغاز".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة دولة مصدرة للطاقة وأقل انكشافا على روسيا، بينما "فى أوروبا، يتم استيراد تسعين فى المائة من الغاز الذى نستهلكه، وتوفر روسيا نصف هذه الواردات تقريبًا، بمستويات متفاوتة عبر الدول الأعضاء، وتمثل روسيا أيضًا 27% من النفط و46% من واردات الفحم".

وأضاف "مع ذلك، فقد اتخذ الاتحاد الأوروبى بالفعل قرارات جريئة للغاية، لقد أرسلنا رسالة واضحة إلى الكرملين: لن يتم ابتزازنا".