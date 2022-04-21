الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين فى النيجر

جدة - نرمين السيد - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا بجمهورية النيجر، اليوم الخميس، واستهدفا مركز شرطة حدوديا ببلدة بيتيلكولى، ومعسكرا للحرس الوطنى فى محافظة جادو، ونجم عنهما مقتل وإصابة عدد من الجنود.





وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت عن خالص تعازيها لحكومة النيجر وشعبها، ولأهالى وذوى ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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