روسيا تفرض عقوبات على مسئولين أمريكيين بينهم نائبة الرئيس كامالا هاريس

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن توسيع قائمة العقوبات المفروضة ضد مواطنين ومسئولين أمريكيين؛ من بينهم نائبة الرئيس، جو بايدن، كامالا هاريس ورئيس مجلس إدارة شركة ميتا "فيس بوك سابقاً"، والمحظورة فى روسيا، مارك زوكربيرج.





وذكرت الخارجية، فى بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية الرسمية، "أنه ردًا على العقوبات المتزايدة باستمرار ضد روسيا والتى بموجبها تضم إدارة جو بايدن عددًا متزايدًا من المواطنين الروس، بينهم مسئولون وعائلاتهم، بالإضافة إلى ممثلى رجال الأعمال والعلماء والشخصيات الثقافية، تقرر وضع 29 أمريكيًا على (القائمة السوداء)، بينهم كبار المدراء ورجال الأعمال والخبراء والصحفيين الذين يخدمون أجندة معادية للروس، اضافة إلى عقيلات عدد من كبار المسئولين". وبالإضافة إلى هاريس والأشخاص الذين مُنعوا من دخول روسيا الاتحادية إلى أجل غير مسمى، جاءت نائبة وزير الدفاع الأمريكى كاثلين هيكس، ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة كريستوفر جرادى، والمتحدث باسم وزارة الدفاع "البنتاجون" جون كيربى وأشخاص آخرون.

كما تضمنت القائمة المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة "ميتا" (المحظورة فى روسيا الاتحادية كمنظمة متطرفة)

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