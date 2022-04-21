ماغواير يتلقى تهديدا خطيرا: قنبلة في منزلك

تلقى قائد مانشستر يونايتد هاري ماغواير تهديدا بوجود قنبلة في منزله، مما دفع الشرطة إلى تفتيش المنزل.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إن مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا تلقى التهديد عبر رسالة على بريده الإلكتروني، مما دفعه إلى إبلاغ الشرطة.

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