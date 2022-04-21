رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية تبرمج schools.madrasati.sa

تعتبر طريقة تسجيل الدخول على منصة مدرستي مهمة للغاية، حيث أصبحت منصة مدرستي من أهم المنصات الإلكترونية لدى الطلاب والمعلمين على السواء بعد تطبيق عملية التعليم الإلكتروني في المملكة عام 2020 في جميع مدارس المملكة، والعمل على دراسة الوضع من حين لآخر لمعرفة مدى إمكانية عودة الدراسة في المدارس مرة أخرى، وقد تم تقسيم عملية الحضور على المنصة بين طلاب المرحلة الأولية والمتوسطة والثانوية، حيث يحضر كل طالب في الموعد المحدد له، وبالفعل نجحت منصة مدرستي في ذلك وأصبحت ضمن 7 مؤسسات عالمية، وأكدت منظمة اليونسكو أن المملكة تأتي ضمن 4 دول من حيث تطبيق نماذج عالمية في التعليم الإلكتروني بعد كوريا الجنوبية والصين وفنلندا، وهو بمثابة تتويج للمملكة على هذا النجاح، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة تسجيل الدخول في منصة مدرستي.

تسجيل دخول منصة مدرستي تبرمج

أصبحت عملية تحضير الدروس ورفعها على المنصة من الأشياء الهامة بعد إطلاق منصة مدرستي، حيث تمتلك كافة الأدوات التي تساعد المعلم في ذلك، بالإضافة إلى تقييم الطلاب بعد الشرح، كما أن ولي الأمر أصبح بإمكانه متابعة المستوى الدراسي لأبنائه في مختلف المراحل التعليمية فقط عند تسجيل الدخول إلى المنصة الذي لا يتطلب سوى دقائق معدودة عن طريق الدخول إلى منصة مدرستي تبرمج، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بولي الأمر.

الدراسة في رمضان 1443 منصة مدرستي

بدأت الدراسة للفصل الدراسي الثالث في المملكة العربية السعودية حضوريا إلى المدارس على الرغم من مطالبات كثيرة من قبل أولياء الأمور باقتصار الدراسة على المنصة فقط، ولكن عملت الوزارة على تجهيز كافة المدارس الحكومية والخاصة والأهلية لاستقبال الطلاب خلال شهر رمضان، كما دعت المديرين والمعلمين إلى حق الطلاب على الالتزام بالحضور، كما منحت الوزارة الصلاحية الكاملة لمديري المدارس في بدء اليوم الدراسي في تمام الساعة 9 أو 10 صباحا، كما شددت على ضرورة عدم تخطي الحصة الواحدة 35 دقيقة، وذلك في جميع مدارس المملكة على السواء، كما دعت أولياء الأمور إلى المشاركة في عملية التعليم عن طريق تشجيع الأبناء على الحضور خلال شهر رمضان إلى المدارس، مما يضمن نجاح العملية التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة.