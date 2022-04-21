نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الترقيات عبر نظام فارس للخدمة الذاتية 2022 في المقال التالي
الاستعلام عن الترقيات عبر نظام فارس 1443 مهم لكل المعلمين والمعلمات بوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث يعد نظام الترقيات هو نظام يتضمن التطور الوظيفي للعاملين في المؤسسات المختلفة، حيث ينتقل الموظف من درجة وظيفية إلى درجة أعلى بمرتب أعلى، وقد قامت مؤسسة الخدمة المدنية بإطلاق نظام الترقيات بعد قرار من مجلس الوزراء عام 2000، والذي يحتوي على 4 مواد خاصة بإجراءات وشروط الترقية، حيث يشترط لعملية الترقية: توافر كافة المؤهلات اللازمة للوظيفة المرقى إليها، إتباع مستوى الترقية المطلوب للوظيفة الحالية، قضاء 4 سنوات على الأقل في الوظيفة السابقة مع اتخاذ فترات الإعارة أو العطلات التي حصل عليها الموظف دون العطلات الرسمية، ويذكر أن الحكومة أتاحت إمكانية الاستعلام عن الترقيات عبر نظام فارس.
الاستعلام عن الترقيات عبر نظام فارس الخدمة الذاتية
بعد ترقية ما يقرب من 16000 موظف من المسجلين في ديوان الوزارة خلال الفترة الماضية، ينتظر الآلاف من المسجلين الآخرين صدور قرار التعيين بشأنهم، وذلك لحث وتشجيع هؤلاء على بذل المزيد من الجهد تجاه هذا الوطن للارتقاء به، يمكن لهؤلاء الموظفين الاستعلام عن الترقيات عبر نظام فارس عن طريق تسجيل الدخول إلى نظام فارس الإلكتروني، إدخال البيانات الخاصة بالموظف للدخول إلى الصفحة الشخصية ثم الضغط على الترقيات، تحديد الخدمة الذاتية للترقية، والضغط على قرار الترقية لمعرفة نتيجة الترقية سواء بالقبول أو الرفض.
المعايير الجديدة للترقى عبر نظام فارس
تتم عملية الترقية وفقا لنظام الخدمة المدنية بعد تشكيل لجنة مخصصة لذلك من ثلاث موظفين، حتى يمكنها اختيار الأفضل بين المرشحين للترقية وفقا للمعايير التالية:
- الأقدمية كلما قضى الموظف فترة أكبر في المؤسسة التابع له، كلما زادت نسبة قبوله في الترقية والعكس صحيح.
- تقييم الأداء تقوم اللجنة المختصة بالترقيات بتقييم الأداء الخاص بالموظف، ووفقا لأدائه يتم اختيار الأكفأ للترقية.
شروط التقديم على الترقية عبر نظام فارس
الترقية هي مكافأة وظيفية يحصل عليها الموظف وفقا للشروط التالية:
- امتلاك كافة المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة.
- قضاء مدة محددة في الوظيفة الحالية يتم احتسابها وفقا لما تقره الوزارة.
- أن يكون من المتمتعين بحسن السير والسلوك.
- الإلمام باللوائح الداخلية للوظائف.
- في حالة الحصول على ترقية استثنائية، يجب أن يمر عليها ثلاث سنوات حتى يحصل على ترقية أخرى.
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