كيفية حذف إجازة معلقة عبر نظام فارس الخدمة الذاتية وطريقة طلب إجازة

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عمر شويل - جدة كيفية حذف إجازة معلقة عبر نظام فارس من أكثر الكلمات المتصدرة لعملية البحث في الفترة الأخيرة، حيث يعتبر نظام فارس هو نظام إلكتروني تابع لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، والذي يخدم المعلمين والمعلمات والإداريين الذي بلغ عدد المستفيدين منها 750 ألف موظف، حيث يقدم خدمات عدة، أبرزها: التعرف على الراتب، طلب إجازة، طلب مد إجازة، طلب قطع إجازة، تعديل مدة الإجازة، طلب تقاعد، الأمر الذي قضى على النظام الورقي الذي تم استخدامه عدة قرون، مما يقلل الوقت والجهد المستخدم في إنهاء هذه المعاملات، ومن أجل تعميم خدمات النظام تم عقد اتفاقية بين وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية لتحقيق التكامل والتبادل بين الوزارتين، وتجنب الأخطاء التي قد تنتج عند إدخال البيانات.

كيفية حذف إجازة معلقة عبر نظام فارس

يستفيد من نظام فارس كافة العاملين في القطاع التعليمي، حيث يقدم خدمات لا حصر لها مثل: تقديم طلب إجازة أو حذف هذا الطلب في حالة الرغبة في الامتناع عن تقديم الطلب، ويمكن حذف الطلب عن طريق تسجيل الدخول إلى نظام فارس بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، والضغط على أيقونة الخدمات الذاتية ثم إجازات وبعدها نضغط على حذف الإجازات المعلقة، وبعدها نقوم بحذف طلب الإجازة المعلقة لدى المدير وإدخال البيانات المطلوبة، ويذكر أنه لا يمكن حذف طلب الإجازة المعلقة إلا بعد رفعها إلى المدير المباشر.

طريقة طلب إجازة عبر نظام فارس

طلب الإجازة من الخدمات التي يقدمها نظام فارس من ضمن الخدمات الذاتية الموجودة، ويمكن تقديم طلب الإجازة إلكترونيا عبر نظام فارس باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نظام فارس الإلكتروني. إدخال بيانات المستفيد من النظام حتى يمكن تسجيل الدخول. الضغط على أيقونة الخدمات الذاتية. اختيار أيقونة الإجازات ومنها نختار طلب إجازة. قم بإدخال نوع الإجازة والمدة التي ترغب فيها. قم بإرفاق الأوراق المطلوبة للحصول على إجازة. النقر على تقديم طلب، وبعدها يمكن مراجعة الطلب عبر خدمة طلباتي.

خدمات نظام فارس

يمكن لجميع العاملين في القطاع التعليمي الاستفادة من الخدمات التي يقدمها نظام فارس، والتي تتضمن: طلب إجازة، طلب تمديد إجازة، طلب الحصول على تقاعد، الاستعلام عن البيانات الخاصة بهم، تنبيه المعتمدين عند تأخر إحدى الطلبات المقدمة.