رابط منحة غلاء المعيشة 100 ألف دينار للمستفيدين العراقيين للتسجيل

رابط منحة غلاء المعيشة، تم إطلاقه للتسجيل، حيث قام مجلس الوزراء العراقي، بالإعلان عن بدء صرف منحة حكومية جديدة، تقدر بحوالي مائة ألف دينار عراقي، وذلك لعدد من الفئات المستحقة للدعم، وذلك في إطار جهود الدولة المبذولة، بهدف استقرار وحماية الأسر العراقية، من المحتاجين من أبناء دولة العراق، للدعم المادي الكامل، وهو ما تبذله الدولة بالفعل لسد احتياجات هؤلاء المستفيدين من الدعم الحكومي لهم، بهدف مواجهة غلاء المعيشة، حيث عرفت تلك المنحة باسم منحة غلاء المعيشة 2022، والتي أقرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لكافة المستحقين وفق شروط منحة غلاء المعيشة المعلنة، وذلك عقب تسجيل منحة 2022، من خلال رابط تسجيل المنحة، وهي مخصصة للرجال والنساء، حيث يتم صرف ما يقدر بحوالي مائة ألف دينار، أي ما يعادل 69 دولار أمريكي للمتقاعدين، ممن تقل رواتبهم عن مليون دينار عراقي، وكذلك منحة الموظفين، لمن تقل رواتبهم عن 500 ألف دينار، مع إعلان الفئات المستحقة منحة المائة ألف دينار من العراقيين.

متى تصرف منحة غلاء المعيشة 2022

في إعلان عاجل لمصرف الرافدين الحكومي بالعراق، تقرر بدء توزيع منحة غلاء المعيشة، والتي تقدر بحوالي 100 ألف دينار، لكافة المستفيدين من المنحة، سواء من الرجال أو النساء، من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منحة الطوارئ، ممن قاموا من قبل بملء استمارة الرعاية الاجتماعية 2021، حيث دعا المكتب الإعلامي للمصرف، عن بدء توزيع المنحة للمستحقين، مع ضرورة مراجعتهم لمراكز الصرف الإلكترونية، لغرض الاستلام لتلك المنحة، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، إقرار “منحة غلاء المعيشة” بهدف مواجهة الظروف المعيشية الحالية، وهو الأمر الذي قامت به العديد من الدول العربية، فعلى سبيل المثال؛ نجد برامج دعم كثيرة، متوفرة في المملكة العربية السعودية، مثل التسجيل في الضمان المطور، سواء للعزاب أو المتزوجة أو المتقاعدين، مع استيفاء شروط الضمان المطور للمطلقات، وشروط الضمان المطور للمتقاعدين، وشروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتزوجة، وكلها منح تقدمها الدول العربية، للمستفيدين منها، لمواجهة الغلاء.

رابط التقديم على منحة غلاء المعيشة

قم بزيارة رابط منحة ١٠٠ ألف الرسمي .

. ثم ابدأ في ملء كافة البيانات المطلوبة بدقة شديدة.

وبعد ذلك تأكد من صحة المعلومات.

وأخيرًا قم بعرض البيانات.

ثم اضغط حفظ.

الفئات المستحقة لمنحة المائة ألف دينار