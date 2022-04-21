المصالحة اليمنية: متفقون على توحيد الجهود لمحاربة جماعة الحوثى

جدة - نرمين السيد - أكد عضو هيئة التشاور والمصالحة اليمنية عدنان الكاف، وجود توافق كبير بين أعضاء الهيئة نحو تحقيق المصالحة وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوحيد الصف لمحاربة جماعة الحوثى، مشددا على أن مهمة الهيئة الاساسية هى دعم المجلس الرئاسى لإنجاز مهامه على أكمل وجه فى البلاد.





ووصف عدنان، فى تصريح لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الخميس، الاجتماع الذى جمع المجلس الرئاسى وهيئة التشاور والمصالحة اليمنية بـ"المتميز"، مشيرا إلى انضمام العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والحزبية لهيئة المصالحة من أجل توحيد وجمع القوى الوطنية؛ بما يعزز جهود المجلس الرئاسى وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار فى كافة أنحاء الجمهورية. ودعا المسؤول اليمنى إلى ضرورة توحيد الجهود العسكرية والامنية لمحاربة جماعة الحوثى، مشيدا فى الوقت نفسه بالإجراءات التى اتخاذها رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى رشاد العليمى حيال تشكيل عدة لجان من بينها اللجنة العسكرية التى ستعمل على توحيد الجهود نحو العدو المشترك.

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