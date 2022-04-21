الرئيس الأوكرانى يثمن وقوف إسبانيا والدانمارك إلى جانب بلاده

جدة - نرمين السيد - وكتب زيلينسكى، فى منشور عبر موقع "فيسبوك"، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس: "اليوم ألتقى مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز ورئيس وزراء الدانمارك ميت فريدريكسن فى كييف شكرا لوقوفكم مع الأوكرانيين فى مثل هذا الوقت العصيب!".
ويزور رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء الدانماركى ميت فريدريكسن بوروديانكا، منطقة كييف، التى تضررت بشكل خاص من الهجمات الروسية.
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