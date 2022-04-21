الأمم المتحدة: 5264 ضحية مدنية للنزاع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - سجل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ بداية الهجوم العسكرى الروسى فى 24 فبراير الماضى وحتى منتصف ليلة أمس الأربعاء على أوكرانيا، ما يصل إلى 5264 ضحية مدنية للنزاع بينهم 2345 قتيلا و2919 مصابا.





وأشار إلى أن 930 مدنيا قتلوا إضافة إلى 1414 مصابا فى منطقتى دونيتسك ولوهانسك، وأن 851 مدنيا قتلوا وأصيب 1088 آخرون فى المناطق التى تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية فى حين قتل 79 مدنيا وأصيب 326 آخرون فى مناطق أخرى. وأوضح أن 1415 مدنيا قتلوا إضافة إلى 1505 أصيبوا فى مناطق كييف وشيركاسى وشيرنهيف وخاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا وسومى وزابورزهيا ودينيبروفسك وبولتافا ومناطق جيتومير والتى كانت تحت سيطرة الحكومة عند وقوع الإصابات. وأوضح أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع بما فى ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الاطلاق والضربات الصاروخية والجوية.

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