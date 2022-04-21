نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وطريقة التسجيل في منصة مدرستي الإلكترونية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة مدرستي الإلكترونية من أفضل المنصات حيث أنشأت المملكة العربية السعودية نظام تعليمي متكامل لخدمة العملية التعليمية في كافة مناطق المملكة بعد انتشار جائحة الوباء للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وتخفيف عملية الذهاب إلى المدرسة، وبالفعل نجح هذا النظام في تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة، وبدأت في تطبيقه العديد من الدول، كما استمرت المملكة في تطبيق هذا النظام جمبا إلى جمب مع النظام التقليدي، وتقدم منصة مدرستي العديد من الخدمات التي يستفاد منها جميع المشاركين في العملية التعليمية من معلمين وطلاب ومديرين، بالإضافة إلى أولياء الأمور، حيث يمكنهم متابعة المستوى التعليمي للطلاب لحظة بلحظة، وسنعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني رابط المنصة حتى يمكن التسجيل بها.

رابط منصة مدرستي 1443

قامت وزارة التعليم بالمملكة بإطلاق منصة مدرستي منذ عام، واستطاعت هذه الفترة أن تحقق أهداف تعليمية لا حصر لها، حيث وفرت خدمات متنوعة لكافة أعضاء الهيئة التعليمية والطلاب وأولياء الأمور، وقد أعلنت الوزارة أنها ستقوم باختبار الطلاب في جميع المراحل التعليمية عبر رابط منصة مدرستي التعليمية، وذلك لتوفير الوقت والمال الذي تتطلبه الاختبارات، كما أنها تحقق أهداف الدولة التي تسعى إليها في التحول الرقمي الذي تسعى إليه.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي

أصبحت طريقة التسجيل في منصة مدرستي من الأشياء التي يبحث عنها الطلاب بعد إعلان الوزارة عقد الاختبارات النهائية إلكترونيا على المنصة، لذا نعرض لكم خطوات التسجيل، وتشمل: الدخول إلى موقع منصة مدرستي عبر موقع وزارة التعليم بالمملكة، كتابة بريد المايكروسوفت الذي حصلت عليه من توكلنا، ثم إدخال الرقم السري والضغط على تسجيل دخول المنصة.

مميزات منصة مدرستي

يمكن للمديرين معرفة المستوى العام لأداء المعلمين. إصدار بيانات خاصة بالمستوى التعليمي للطلاب. إمكانية عرض الدروس التي لم يتمكن الطلاب من حضورها. متابعة حضور وغياب الطلاب. يتمكن ولي الأمر من متابعة المستوى التعليمي لأبنائه، ومدى التزامهم بحضور الدروس.

الدعم الفني لمنصة مدرستي

عند مواجهة مشكلة في التسجيل في منصة مدرستي، يمكنك التواصل مع الدعم الفني للمنصة على رقم 920033988، كما يمكن الاستفسار بشأن أحد الخدمات المقدمة من المنصة، وطريقة التسجيل وغير ذلك.