البحرين تبحث مع السفير الأمريكى بالمنامة تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، مع السفير الأمريكى لدى البحرين ستيفن بوندى، اليوم الخميس، تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أنه تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين على أسس راسخة من الاحترام والتقدير المتبادل، وسبل تعزيزها وتنميتها فى المجالات كافة، بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين.

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