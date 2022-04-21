وصول 500 لاجئ أوكرانى يوميا للنمسا بإجمالى أكثر من 61 ألف شخص

جدة - نرمين السيد - وقال مايكل تاكاس منسق شئون اللاجئين فى مجلس الوزراء النمساوى، فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، إنه على الرغم من اشتداد الأعمال العدائية فى شرق أوكرانيا تراجع نسبيا عدد اللاجئين النازحين إلى النمسا.

وأوضح تاكاس أنه سوف يقوم بزيارة يوم الخميس، المقبل إلى دولة مولدوفا، وهى الدولة الحدودية لأوكرانيا والتى تشهد كثافة فى اللاجئين الفارين من الحرب، وذلك لبحث تنسيق الجهود فى مواجهة أزمة اللاجئين.

وأضاف أن مولدوفا استقبلت حتى الآن 600 ألف لآجىء بسبب قربها من مناطق الصراع فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن النمسا تشارك مع 15 دولة حاليا فى الجسر الجوى لنقل النازحين من مناطق الحرب.



وأوضح أنه سوف يزور بعد مولدوفا كل من بولندا وسلوفاكيا فى إطار جولة فى الدول المضارة مباشرة من تدفق لاجئى أوكرانيا، لافتا إلى استعداد النمسا لقبول ما بين 150 إلى 200 ألف نازح.

وأضاف تاكاس أنه تم إنهاء التسهيلات الخاصة بانضمام اللاجئين إلى سوق العمل، مرجحا أن يرتفع عدد النازحين بشكل كبير فى الأسابيع المقبلة.