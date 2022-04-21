فيتنام: مناوراتنا مع روسيا تهدف إلى تعزيز الصداقة والثقة

جدة - نرمين السيد - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية لى ثو ثو هونج، أن أنشطة التعاون العسكرى فى فيتنام تهدف إلى تعزيز الصداقة والثقة، وذلك فى معرض تعليقها على تقارير إجراء مناورات عسكرية مشتركة مخطط لها مع روسيا.





ونقلت صحيفة فيتنام نيوز المحلية عن هونج قولها، اليوم الخميس: "تتمثل سياسة فيتنام الثابتة فى أن كل تعاونها الدفاعى مع الدول الأخرى بما فى ذلك تبادل الوفود والتدريب المشترك والتدريبات العسكرية والألعاب والمسابقات - يهدف إلى تعزيز الصداقة والتضامن والثقة والتفاهم المتبادلين، من أجل السلام والتعاون". تأتى تصريحات هونج، فى أعقاب تناول وسائل الإعلام الفيتنامية تقارير روسية عن التدريبات العسكرية المشتركة المخطط لها لممارسة التدريب القتالى فى المواقف التكتيكية الصعبة وفقًا لبيان من المنطقة العسكرية الشرقية فى روسيا.

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