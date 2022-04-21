إصابة امرأة وإجلاء 143 شخصًا إثر حريق بمصنع كيميائى فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن المصابة نُقلت فى حالة حرجة إلى قسم العناية المركزة بمستشفى المدينة، مشيرة إلى إجلاء 143 شخصا من المبنى المنكوب بالمصنع، الذى انهار فيه جراء الحريق مستودع معدنى لتخزين السوائل سريعة الاشتعال.
وشارك فى مكافحة الحريق 62 إطفائيا و24 قطعة من المعدات، وتسنى بحلول ظهراليوم إخماد النيران على مساحة تبلغ 1500 متر مربع.
ويعد مصنع "دميترييفسكى" أكبر مُنتج لخلات البوتيل والمذيبات الصناعية فى روسيا وأوروبا الشرقية، وهو مورد لمجموعة واسعة من المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية فى روسيا والعالم.
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