الكونغو الديمقراطية تصادق على بروتوكول الانضمام لمجلس الأمن الإفريقى

جدة - نرمين السيد - وحضر مراسم التوقيع مفوض الاتحاد الإفريقى للشئون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوى نيابة عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، ونائب رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية لوتوندولا أبالا بن أبالا.

وقدم مفوض الاتحاد الإفريقى للشئون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوى التهنئة لجمهورية الكونغو على الانضمام والتصديق للبروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن الإفريقى لتصبح بذلك الدولة (53) المصادقة على البروتوكول.

يساعد مجلس السلم والأمن الإفريقى على استعادة سيادة القانون، وإنشاء وتطوير المؤسسات الديمقراطية، والتحضير لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها فى الدولة العضو المعنية، كما يهدف إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار فى افريقيا من أجل ضمان حماية وحفظ حياة وممتلكات ورفاهية الشعوب الافريقية.

ويسعى لترقب ومنع النزاعات، وفى حالات حدوث النزاعات تكون مسؤولية مجلس السلم والأمن هى تولى مهام إحلال وبناء السلام، ويتولى تعزيز وتنفيذ الأنشطة المتعلقة ببناء السلام وإعادة التعمير فى فترة ما بعد النزاعات لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد أعمال العنف.