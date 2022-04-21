التقديم علي منحة أرض مجانية من الديوان الملكي رابط التقديم

إجراءات منح أراضي الديوان الملكي 1443، هذا ما يبحث عنه الكثير من الأفراد بالمملكة السعودية حيث يريدون الوصول إلى طرق منح الأراضي التي يوفرها الديوان الملكي داخل المملكة العربية السعودية للكثير من الأسر حتى يتم إتاحة المسكن بشكل مجاني.

التقديم على منحة أرض من الديوان الملكي

وفرت المملكة الكثير من الأراضي لجميع المواطنين الحاملين للجنسية السعودية حيث إنها ذلك الأمر يوفر لجميع المواطنين الدعم السكني لجميع المواطنين، ففيما يلي نقدم لكم شروط منح أراضي الديوان الملكي 1443،فقد قامت وزارة الإسكان داخل المملكة السعودية بتوفير بعض الشروط التي من الضروري أن يتم توافرها حتى تتم عملية التقديم في تلك المنح المجددة المقدمة حيث إن الشروط تأتي على النحو التالي:

لا يقل العمر عن 18 عامًا.

بشأن السيدة المطلقة أو الأرملة يجب أن يكون عمرها 25 سنة أو يتجاوز 25 سنة.

عند الحصول على المنح يجب أن يكون الجنسية السعودية، ويقيم داخل المملكة.

أن يتوفر للفرد أي مسكن خاص منذ خمس سنوات.

تسليم جميع الأوراق والمستندات التي تكون مطلوبة.

أن لا يكون للفرد سكن في خلال الفترة الماضية.

تقديم منح الأراضي 1443

يتمكن الفرد من التقديم لاستلام تلك المنح بشكل إلكتروني عن طريق الرابط أو الموقع الرسمي الخاص بوزارة الإسكان ويتم ذلك من خلال إجراء الفرد لبعض الخطوات التالية: