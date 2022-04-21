أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل قليل، أنّ السلطات الأمريكية ستمنع السفن الروسية من دخول مواني أمريكا، وفق نبأ عاجل بثته قناة «العربية»، قبل قليل.
وفرضت بريطانيا حظر استيراد الفضة والمنتجات الخشبية والكافيار من روسيا، إضافة إلى زيادة الضرائب على بعض البضائع الأخرى.
وقالت ليز تراس، وزيرة خارجية بريطانيا، قبل قليل، إن روسيا ترتكب جرائم حرب مروعة في أوكرانيا وسنحاسبها على ذلك، موضحة أن هناك معلومات تؤكد أن روسيا تتعمد ضرب البنية التحتية بماريوبول.
وطالبت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، في وقت سابق، بضرورة فتح ممر إنساني في مدينة ماريوبول المحاصرة بشكل عاجل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جو بايدن يمنع دخول السفن الروسية للبلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.