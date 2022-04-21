جو بايدن يمنع دخول السفن الروسية للبلاد

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل قليل، أنّ السلطات الأمريكية ستمنع السفن الروسية من دخول مواني أمريكا، وفق نبأ عاجل بثته قناة «العربية»، قبل قليل.

وفرضت بريطانيا حظر استيراد الفضة والمنتجات الخشبية والكافيار من روسيا، إضافة إلى زيادة الضرائب على بعض البضائع الأخرى.

وقالت ليز تراس، وزيرة خارجية بريطانيا، قبل قليل، إن روسيا ترتكب جرائم حرب مروعة في أوكرانيا وسنحاسبها على ذلك، موضحة أن هناك معلومات تؤكد أن روسيا تتعمد ضرب البنية التحتية بماريوبول.

وطالبت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، في وقت سابق، بضرورة فتح ممر إنساني في مدينة ماريوبول المحاصرة بشكل عاجل.