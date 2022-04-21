بريطانيا تدرج 26 فردا وكيانا روسيا بقائمة المشمولين بعقوبات

أضافت بريطانيا اليوم الخميس، 26 فردًا وكيانًا لقائمة المشمولين في العقوبات على روسيا بسبب حرب أوكرانيا، بما يشمل قادة عسكريين وشركات دفاعية، وفق وكالة ”رويترز“.

وسعت بريطانيا للعب دور رئيس في رد الغرب على غزو روسيا لأوكرانيا، وفرضت بالفعل عقوبات على مئات شملت تجميد أصول وحظر سفر على مليارديرات روس بارزين وسياسيين بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن بين من تم إدراجهم حديثًا في قائمة العقوبات، التي نشرتها الحكومة على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، الكولونيل جنرال نيكولاي بوجدانوفسكي من الجيش الروسي، ويشغل منصب النائب الأول لرئيس الأركان المشتركة، وكذلك شركة الصناعات العسكرية ومجموعة برومتك-دوبنا الصناعية.

وكانت بريطانيا أعلنت بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، يوم 13 أبريل الجاري، عن عقوبات تستهدف انفصاليين وأثرياء موالين لروسيا وأقاربهم، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وأكدت الحكومة البريطانية أنها وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي تفرض عقوبات على ”178 انفصاليا روسيا“ في شرق أوكرانيا إضافة إلى ستة من الأثرياء الموالين لروسيا وعائلاتهم وموظفيهم.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن القرار ”يأتي عقب تقارير عدة الأسبوع الماضي عن استهداف روسيا بطريقة وحشية مدنيين في تلك المناطق“.

وتطال العقوبات الأخيرة، الكسندر أنانتشينكو، وسيرجي كوزلوف، وهما رئيسا حكومتي ما تسميان بـ“جمهوريتي“ دونيستك ولوغانسك الانفصاليتين المدعومتين من روسيا.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أنه ”في أعقاب الهجمات الصاروخية المروعة على مدنيين في شرق أوكرانيا، نفرض اليوم عقوبات على الداعمين للمنطقتين الانفصاليتين غير الشرعيتين والمتواطئين في ارتكاب فظائع بحق الشعب الأوكراني“.

وأضافت: ”سنواصل استهداف جميع الذين ساعدوا ودعموا حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين“.

وتشمل قائمة الأثرياء المستهدفين بعقوبات فاجيت أليكبيروف رئيس شركة ”لوك أويل“ الروسية النفطية العملاقة، وفلاديمير إيفتوتشنكوف رئيس مجلس إدارة تكتل سيستيما.

وقالت تراس، إن الحزمة الأخيرة ستشمل توسيع حظر على استيراد سلع روسية ليشمل الحديد والصلب.

وإلى جانب الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، فرضت لندن عقوبات على أكثر من 1400 من الأفراد والشركات المرتبطة بروسيا، من بينها أكثر من 100 من الأثرياء الموالين لروسيا (أوليجارش) وأفراد عائلاتهم، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.