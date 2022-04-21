موعد بداية موسم جدة 2022 بالتاريخ رسميًا تحت شعار أيامنا الحلوة جاية

يترقب الجميع تاريخ موعد بداية موسم جدة 2022 والذي سوف يشهد المزيد والمزيد من الفعاليات المختلفة من خلال إقامة مجموعة هائلة من المهرجانات الرائعة، والتي سوف تُقام بغرض تسليط الضوء على مدينة جدة بالتحديد، ومعرفة ما بها من حضارة وثقافة، وفن وإبداع، كما يشمل موسم جدة ٢٠٢٢ الكثير من الفعاليات المُميزة على الصعيد الترفيهي والثقافي، وذلك نحو ما يقارب مائة وخمسين فعالية ينتظرها مواطنو السعودية بل والعالم أجمع، كما يوجد العديد من الوظائف المتنوعة التي سوف تُطرح خلال هذه الفعاليات.

بداية موسم جدة 2022

متى بدء موسم جدة ٢٠٢٢ سؤال يطرحه الكثير لمعرفة موعد انطلاق موسم جدة ٢٠٢٢، وهو ما يلي: سوف يتم إقامة موسم جدة ٢٠٢٢ في اليوم الثامن من شهر مايو، وقد تستمر تلك الفعاليات بحد أقصى شهرين متتاليين.

أهداف موسم جدة ٢٠٢٢

يهدف موسم جدة ٢٠٢٢ إلى أمور عدة تتمثل في الآتي:

إمكانية عرض أكبر عدد ممكن من فرص العمل المتنامية للشباب السعودي.

العمل على تقديم مستقبل أفضل للشباب السعودي والأجيال القادمة بصفة عامة.

اظهار مدينة جدة وتعريفها بشكل أكبر وأفضل.

خلق جو ترفيهي وابداعي للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

معرفة الكثير عن المدينة من حيث التاريخ والسياحة بشكل أوسع.

مواقع فعاليات موسم جدة ٢٠٢٢

قامت الحكومة السعودية بتحديد تسع مناطق أساسية سوف تقام فيها الفعاليات، وهي: