نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية موسم جدة 2022 بالتاريخ رسميًا تحت شعار أيامنا الحلوة جاية في المقال التالي
يترقب الجميع تاريخ موعد بداية موسم جدة 2022 والذي سوف يشهد المزيد والمزيد من الفعاليات المختلفة من خلال إقامة مجموعة هائلة من المهرجانات الرائعة، والتي سوف تُقام بغرض تسليط الضوء على مدينة جدة بالتحديد، ومعرفة ما بها من حضارة وثقافة، وفن وإبداع، كما يشمل موسم جدة ٢٠٢٢ الكثير من الفعاليات المُميزة على الصعيد الترفيهي والثقافي، وذلك نحو ما يقارب مائة وخمسين فعالية ينتظرها مواطنو السعودية بل والعالم أجمع، كما يوجد العديد من الوظائف المتنوعة التي سوف تُطرح خلال هذه الفعاليات.
بداية موسم جدة 2022
متى بدء موسم جدة ٢٠٢٢ سؤال يطرحه الكثير لمعرفة موعد انطلاق موسم جدة ٢٠٢٢، وهو ما يلي: سوف يتم إقامة موسم جدة ٢٠٢٢ في اليوم الثامن من شهر مايو، وقد تستمر تلك الفعاليات بحد أقصى شهرين متتاليين.
أهداف موسم جدة ٢٠٢٢
يهدف موسم جدة ٢٠٢٢ إلى أمور عدة تتمثل في الآتي:
- إمكانية عرض أكبر عدد ممكن من فرص العمل المتنامية للشباب السعودي.
- العمل على تقديم مستقبل أفضل للشباب السعودي والأجيال القادمة بصفة عامة.
- اظهار مدينة جدة وتعريفها بشكل أكبر وأفضل.
- خلق جو ترفيهي وابداعي للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.
- معرفة الكثير عن المدينة من حيث التاريخ والسياحة بشكل أوسع.
مواقع فعاليات موسم جدة ٢٠٢٢
قامت الحكومة السعودية بتحديد تسع مناطق أساسية سوف تقام فيها الفعاليات، وهي:
- جدة آرت بروميناد: للمرة الأولى سوق يتم إقامة المهرجان في هذه المنطقة.
- جدة بير: تشمل تلك المنطقة الكثير من الألعاب الترفيهية والملاهي المتنقلة، بالإضافة إلى التجارب العلمية المختلفة.
- جدة جنغل: من أكبر المنتجعات التي تشمل أنواع مختلفة من الحيوانات مثل؛ الطيور، والزواحف النادرة، بجانب عروض التفاعل مع الحيوانات ومنطقة الألعاب.
- نادي جدة لليخوت: يتم عرض اول مارينا سياحي في المملكة، وهو قارب لتعليم قيادة القوارب، بجانب المطاعم والمتاجر الفارهة.
- جدة سوبردوم: يتم إقامة الحفلات الغنائية العربية وكذلك المعارض العالمية، بالإضافة إلى مهرجان العلوم والكي بوب.
- حديقة الأمير ماجد: تضم مزار عام، ومسرح، ومنطقة كيدي، بجانب العروض الفنية والمطاعم المختلفة.
- سيتي ووك: تشمل تلك المنطقة الكثير من المطاعم والمتاجر والمسارح، بالإضافة إلى العروض المباشرة، بجانب شلال يمتد طوله ٥٠م.
- سيرك دو سليه: يقام به عروض بعد عروض السيرك المختلفة.
- جدة البلد: يقام فيه عرض الفعاليات الترفيهية والتعليمية، بجانب وجود مطاعم ومقاهي وكثيرًا من التجارب أيضًا.
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