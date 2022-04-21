“شغال” رابط موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 و شروط الحصول على مبلغ المنحة عبر منصة anem.dz

يهتم عددٍ كبير من المواطنين في جميع انحاء الجزائر بالتعرف على كيفية التسجيل الكترونيا في منحة البطالة في الجزائر للعاطلين عن العمل، وهو الدعم المقدم من قبل الحكومة الجزائرية لدعم فئة المواطنين العاطلين عن العمل من خلال الحصول على مبلغ دعم مالي يعينهم على ظروف الحياة والمعيشة، فقد تم فتح باب التسجيل للحصول على الدعم المالي المقدم من منحة البطالة في الجزائر، وهو الدعم المستحق بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 و شروط الحصول على مبلغ المنحة عبر منصة anem.dz.

تسجيل منحة البطالة 2022 للعاطلين عن العمل

اعلنت الحكومة الجزائرية خلال الفترة الاخيرة بداية التسجيل في منحة البطالة للعاطلين عن العمل في جميع انحاء الجزائر، والتي تم طرحها عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر ليتم من خلالها تسجيل طلبات الحصول اعلى الدعم من جانب المستحقين، مع التأكد من توافر جميع الشروط والضوابط المطروحة.

رابط موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 عبر منصة anem.dz

وقد تم تفعيل الموقع الالكتروني الخاص بموقع الوكالة الوطنية للتشغيل ليتم من خلاله استقبال طلبات الحصول على دعم منحة البطالة للعاطلين عن العمل في الجزائر، حيث يتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول الى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر.

يتم اختيار خدمة التسجيل في منحة البطالة للعاطلين عن العمل في الجزائر.

اختيار تسجيل طلب الحصول على الدعم من خلال ادخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة.

ارفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة لكي يتم تسجيل الطلب.

شروط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022

ومن اهم الشروط التي تم تحديدها للحصول على دعم منحة البطالة للعاطلين عن العمل ما يلي.