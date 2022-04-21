الكرملين يرفض مقترح لزيلينسكى بتبادل للأسرى يشمل المحاصرين بآزوفستال

أعلن ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، رفض الرئاسة الروسية مقترح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي بتبادل للأسرى يشمل المحاصرين بآزوفستال ويؤكد ضرورة استسلامهم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: نتعجب من إعلان فولوديمير زيلينسكي أنه لم يطلع على مقترحاتنا للسلام.
وفى وقت سابق، أعلنت المملكة المتحدة عن موجة جديدة من العقوبات على شخصيات بارزة في الجيش الروسي مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وفقا لصحيفة الإندبندنت.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن هذه الخطوة جاءت في أعقاب هجوم متجدد في الشرق ومعلومات استخبارية تشير إلى استهداف البنية التحتية المدنية عمدا في مدينة ماريوبول المحاصرة.
وقالت إن العقوبات الجديدة ستستهدف أولئك الذين يقودون الخطوط الأمامية الروسية لارتكاب "أعمال شنيعة" خلال الحرب ، التي يعتقد أنها قتلت مئات المدنيين ودمرت مدنًا وشردت أكثر من ثلاثة ملايين في أول شهرين لها.
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