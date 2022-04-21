أوكرانيا تعلن مقتل 21 ألف جندى روسى منذ بداية العملية العسكرية

جدة - نرمين السيد - وكتبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - فى منشور عبر موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعى، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أن "إجمالى الخسائر القتالية التقريبية للجيش الروسى بين 24 فبراير و21 أبريل بلغ حوالى 21 ألف جندى و829 دبابة و2118 مركبة قتالية مدرعة و393 من الأنظمة المدفعية و136 من أنظمة الصواريخِ متعدّدِ الانطلاقِ و67 من أنظمة الدفاع الجوى و172 طائرة و151 مروحية و1508 مركبات و8 سفن وقوارب و76 خزان وقود و166 طائرة بدون طيار من المستوى التشغيلى والتكتيكى و27 وحدة من المعدات الخاصة و4 أنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى".

وفى الوقت نفسه، أوضحت هيئة الأركان العامة أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات، نظرا لصعوبة حسابها بدقة بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية.