512 موقوفا بمراكز الإصلاح والتأهيل بتهمة الإتاوات

دوت الخليج :- كشف وزير الداخلية مازن الفراية، عن وجود 512 موقوفا في مراكز الإصلاح والتأهيل بتهمة الإتاوات.

الفراية، قال خلال اجتماع لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية، الذي عقد اليوم الأربعاء، أن بعض الموقوفين الإتاوات لهم أناس خارج السجن يعملون لهم ويسيرون أعمالهم، لافتا إلى أن أحد الموقوفين بتهمة الإتاوات لديه 179 قيدا.

وأشار، إلى أنه لا يوجد حالياً رقابة إلكترونية أو ما يعرف بالإقامة الجبرية إلا لبعض الأشخاص وبأعداد محدودة.

من ناحية أخرى، قال الفراية، إنه عاد 4187 شخصا إلى منازلهم منذ البدء بتنفيذ بنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية في أيلول/ سبتمبر الماضي، في مختلف محافظات الأردن.