أحدث طريقة لشحن شدات ببجي بسرعة البرق PUBG Mobile UC

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عمر شويل - جدة أحدث طريقة لشحن شدات ببجي، لعبة ببجي لعبة كَثُر الإقبال عليها في الفترة الحالية حيث تعد هذه اللعبة واحدة من الألعاب التي تتخصص في مجال القتال والحرب، أهم ما يميز لعبة ببجي أنها لعبة فردية وجماعية في نفس الوقت حيث يمكن أن يلعبها شخص واحد فقط أو مجموعة من الأفراد كفريق، كما أنها تتميز بسمات أخرى تجذب اللاعبين إليها هذه السمات هي المفاتيح التي يمكن من خلاله فتح المستويات ويطلق على هذه المفاتيح اسم “شدات ببجي” هذه الشدات تحتاج إلى شحن مستمر والذي يتم بأكثر من طريقة.

أحدث طريقة لشحن شدات ببجي

لكي تتمكن من شحن الشدات الجديدة بشكل آمن وسليم دون التعامل مع مواقع احتيالية تعرضك للسرقة لابد من القيام بتنفيذ النقاط التالية:

لابد من زيارة موقع ميدسباي لشحن شدات ببجي والضغط على كلمة “تسجيل دخول”.

والضغط على كلمة “تسجيل دخول”. بعد تسجيل الدخول سوف يتم فتح صفحة تحتوي على جملة “ شحن شدات ببجي “.

“. بعد ذلك سوف يظهر خانة تدل على عدد الشدات المراد شحنها في هذه الحالة لابد من إدخال رقم الشدات.

يتوجب على اللاعب بعد ذلك إدخال رقم البطاقة الخاصة به id.

بمجرد إدخال رقم id سوف يظهر أمام اللاعب خيارات متعددة خاصة بطريقة دفع ثمن الشدات المشحونة.

في النهاية يجب على اللاعب تأكيد عملية الشحن عن طريق الضغط على كلمة “شحن” أو كلمة “موافق” على حسب الكلمة الموجودة.

في هذه الحالة يمكن للاعب الحصول على نقاط الشحن المضافة له، وكذلك يمكنه شراء عدد أكثر من الشدات بسعر قليل ولكن يجب الشحن من خلال نفس الموقع.

طريقة شحن شدات ببجي بشكل مجاني

لقد تعددت الطرق التي يمكن من خلالها شحن شدات ببجي مجانًا بطريقة بسيطة دون الاستعانة بوسائل الدفع الإلكترونية كالفيزا والقيام بإجراءات معقدة حيث ظهر أكثر من طريقة جديدة للشحن والتي يتم أغلبها عن طريق الهواتف المحمولة.

حيث تتم عملية الشحن من خلال بعض التطبيقات التي يتم تنزيلها على الهواتف حيث يعتبر تطبيق Google Opinion Rewards أفضل تطبيق لشحن شدات ببجي، كذلك يمكن لأصحاب الهواتف المحمولة الخاصة بنظام أندرويد وأيفون تنزيل تطبيق يمكن من خلاله شحن شدات ببجي من خلال متجر بلاي أو سوق آبل آب ستور.

كذلك يمكن لأي لاعب شحن شدات ببجي بشكل مجاني من خلال تطبيق EZcash الهدف الأساسي من هذين التطبيقين هو الحصول على النقاط الذهبية التي يقدمها التطبيق للمستخدمين، هذه النقاط يمكن تغييرها إلى شدات ببجي مجانًا عن طريق الموبايل.

وتعتبر أفضل الطرق التي يمكن من خلالها شحن شدات ببجي فوراً الطريقة التي تقدمها الشركة المسؤولة عن اللعبة والمطورة لها حيث تقوم الشركة بتنزيل بعض الإعلانات، هنا يتوجب على اللاعب مشاهدة كل هذه الإعلانات وسوف يحصل على الشدات بدون مقابل مادي.