نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاح الآن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443 هيئة تقويم التعليم والتدريب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443 التي نقدمها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني، وذلك بعد أن أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب المهني في تمام الساعة 11 صباح يوم الخميس الموافق 21 ابريل 2022 الموفق 20 رمضان 1443 تفعيل رابط النتائج النهائية للرخصة المهنية.

نتائج الرخصة المهنية للمعلمين لعام ١٤٤٣ه‍

لقد أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب رابط خاص بها إلكتروني يتم الدخول علية من هنا https://www.etec.gov.sa/ لمعرفة نتائج الرخصة المهنية وتسهيل الأمور وتوفير الوقت كما تحرص الحكومة والوزارات علي العمل والاعتماد من خلال التطور التكنولوجي الجديد في تقديم جميع خدماتها وتطوير التحول الرقمي و النهوض برؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية في عام ٢٠٣٠م.

خطوات الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين

يتم الدخول علي هذا الرابط https://www.etec.gov.sa / إلى الموقع والتسجيل.

/ إلى الموقع والتسجيل. القيام بإدخال السجل المدني وكلمة المرور.

الضغط علي نتائج.

اختيار نوع الاختبار تحديد المعلمين.

الضغط علي كلمة عرض ليتم ظهور جميع التفاصيل الخاصة بالنتيجة.

موعد إعلان نتائج الرخصة المهنية للمعلمين

لقد تم تحديد موعد للإعلان لمعرفة نتائج الرخصة المهنية للمعلمين أو المدرسين وذلك يوم الخميس 21/4/2022 الموافق ٢٠ رمضان عام ١٤٤٣ه‍، في تمام الساعة 11 صباحاً، حيث يمكن الحصول على النتيجة عن طريق إضافة رقم الهوية أو رقم السجل المدني.

الاختبارات المعتمدة للرخصة المهنية للوظائف التعليمية

يتم عمل اختبارات أساسية للحصول علي الرخصة التعليمية للمعلمين يحتوي علي نوعين من الاختبارات أساسين وهم:

الاختبار الأول: يكون عبارة عن الاختبار التربوي العام حيث يكون الاختبار التربوي في عدة مجالات ثلاثية لتكن المعرفة المهنية، القيم والمسئوليات المهنية، الممارسة المهنية ولها معاير طرق التدريس، المنهج التربوي ،الإلمام بالمهارات اللغوية، والتعرف علي المتعلم وكيفية تعلمية، التخطيط للتدريس وتنفيذه والتقويم والخ.

الاختبار الثاني: يحتوي علي شمولية الاختبار التخصصي لتكن أداة تقويمية مقننة لمعرفة ومقياس مدي تحقق المعاير التخصصية للمتقدم للرخصة المهنية له معاير مثل المواد التي يقوم بتدريسها التربية الإسلامية والعلوم والرياضيات واللغة العربية والكيمياء وغيرها من العلوم التعليمية.

وصلنا لختام شرح نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443 هيئة تقويم التعليم والتدريب.