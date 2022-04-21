فى لبنان.. ارتفاع أسعار الوقود بالتزامن مع زيادة سعر صرف الدولار

جدة - نرمين السيد - ارتفعت أسعار الوقود بجميع أنواعه فى لبنان لليوم الثانى على التوالى بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ فى سعر صرف الدولار الأمريكى على منصة صيرفة الرسمية وفى السوق الموازية.





وزاد سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 1000 ليرة فقط اليوم بعد زيادة بلغت 13 ألف ليرة أمس ليصل سعر البنزين 95 أوكتان 476000 ليرة وبلغ سعر صفيحة بنزين 98 أوكتان 486000 ليرة. كما ارتفع سعر المازوت 17000 ليرة ليصل إلى 538000 ليرة. كما ارتفع سعر قارورة الغاز 11000 ليرة ليصل إلى 340000 ليرة. وكان سعر صرف الدولار قد ارتفع على منصة صيرفة فى متوسط تعاملات أمس مسجلا 22900 ليرة لكل دولار فيما واصل ارتفاعه فى السوق غير الرسمية مسجلا 26 ألف ليرة لكل دولار.

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