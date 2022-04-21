مجلس الوزراء اللبنانى يقر الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى

وأضافت الرياشى - فى تصريحات عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم - أن جميع الوزراء الذين تناوبوا على وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية كان همهم الوصول الى نتيجة فى هذا الموضوع، موضحة أن كل اطياف المجتمع اللبنانى شاركت بإعداد هذه الاستراتيجية.
واعتبرت رياشى أن إقرار الاستراتيجية اليوم يعد الخطوة الأولى للوصول بلبنان الى الدولة الحديثة والعادلة التى يتمناها الجميع.
وأوضحت أن الخطوات التالية تتمثل فى بحث سبل تطبيقها، معتبرة أن الطريق ستكون طويلة لانها تمتد على عشر سنوات، معبرة عن أملها فى ان تتحسن الخدمات للمواطن بإقرارها وأن تلبى تطلعاته وتعزز ثقته وعلاقته بالدولة.
وأكدت أن هذه الاستراتيجية هى الممر الالزامى لمكافحة الفساد والشفافية وهى تأتى دعمالخطة التعافى التى تضع البلاد على أولى الخطوات للخروج من الوضع الراهن وذلك عندما يصبح هناك اجماع عليها ويتم اقرارها.
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