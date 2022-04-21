بشكل عاجل.. أوكرانيا تطالب بفتح ممر إنسانى فى ماريوبول

جدة - نرمين السيد - وقالت فيريشوك حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الخميس: "إنه من الضرورى إجلاء المدنيين والجنود الجرحى من مصنع (آزوفستال) للصلب بمدينة ماريوبول"، مضيفة "نطالب الروس بفتح ممر إنسانى عاجل من مصنع (آزوفستال) بماريوبول، حيث يتواجد هناك الآن نحو ألف مدنى و500 جريح". وناشدت فيريشوك قادة العالم تركيز جهودهم على مدينة ماريوبول قائلة "هذه نقطة أساسية ولحظة مهمة فى الجهود الإنسانية".

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