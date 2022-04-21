عون يؤكد أهمية دور الشباب فى التقارب بين الدول

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون أهمية دور الشباب فى عملية التقارب بين الدول، والدور الكبير الذى يمكن أن يقوموا به فى هذا المجال، من خلال التفاعل مع بعضهم البعض وإرساء جسور التواصل وهدم العوائق التى من شأنها أن تساهم فى ازدياد فرص الحروب والاقتتال بدل اعتماد ثقافة السلام والحوار.





جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس فى قصر بعبدا، والذى أطلعه على شؤون الوزارة والنشاطات التى تقوم بها لتعزيز التفاعل مع الشباب اللبنانى. ودعا ميشال عون الشباب إلى وجوب التعمق فى ثقافة القوانين المعمول بها فى البلاد، لأن الآمال معقودة عليهم لتسلم المسؤوليات فى دولهم بما يتلاقى مع أفكارهم وآرائهم المستقبلية، مؤكدا أهمية الحركات الكشفية والرياضية فى جمع الشباب وصقل قدراتهم وطاقاتهم. وعرض وزير الشباب - خلال اللقاء - الاستعدادات التى تقوم بها الوزارة لإنجاح المؤتمر الكشفى العربى العام الذى سيعقد فى لبنان سبتمبر المقبل، موضحا أن رئيس الجمهورية أبدى حرصه على الحركة الكشفية والرياضية ووجوب تعزيرها.

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