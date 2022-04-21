عشرات القتلى والمصابين بتفجير مسجد في أفغانستان

قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 40، الخميس، في انفجار استهدف مسجدا للشيعة شمالي أفغانستان.

وقال غوث الدين أنوري مدير المستشفى الرئيسي في مزاري شريف حيث وقع الانفجار، إن القتلى والجرحى نقلوا إلى المستشفى في سيارات إسعاف وسيارات خاصة.

وفي وقت سابق الخميس، أصابت قنبلة مزروعة على جانب طريق طفلين على الأقل في كابل، بحسب مسؤول في الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة كابل خالد زدران، في منشور على "تويتر، "إن "القنبلة انفجرت في الشريط الذي يتوسط طريقا في حي بغرب كابل".

وقبل يومين وفي نفس المنطقة، وقعت عدة تفجيرات استهدفت مؤسسات تعليمية، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل معظمهم من الأطفال، وإصابة 17 آخرين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن انفجاري الخميس.

ويتعرض الهزارة، الذين يشكلون حوالي 9 بالمائة من سكان أفغانستان البالغ عددهم 36 مليون نسمة، وحدهم للاستهداف بسبب عرقيتهم المختلفة عن العرقيات الأخرى، مثل الطاجيك والأوزبك والأغلبية البشتونية، وبسبب طائفتهم.

وفي السابق، استهدف فرع تنظيم "داعش" المعروف باسم "ولاية خراسان" المدارس، لا سيما في حي دشت برشي.

وفي مايو من العام الماضي، قبل أشهر من استيلاء طالبان على السلطة في كابل، قتل أكثر من 60 طفلا معظمهم من الفتيات، في انفجار قنبلتين خارج مدرستهم، في حي دشت برشي أيضا.