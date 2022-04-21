التقديم اون لاين لخدمة الراجحي الجديدة لتأجيل دفع الأقساط للسعودي والمقيم

يقدم بنك الراجحي دائمًا مجموعة من الخدمات التي لا حصر لها والتي تساعد المواطنين في تيسير شؤون حياتهم، كما شملت الخدمات أيضًا المقيمين، وقام بنك الراجحي بتنزيل مجموعة من القروض التي تتناسب مع كافة الفئات كما أن طرق السداد تكون ميسرة وبسيطة، كما يقدم بنك الراجحي مجموعة من الخدمات الأخرى والتي منها خدمة الإعفاء من تسديد القرض وهذه الخدمة تقدم للأشخاص المتوفين والذين تعرضوا لظروف صعبة تعيق تسديد القرض، ويوجد أكثر من ذلك من مزايا وخدمات يقدمها بنك الراجحي.

تأجيل أقساط الراجحي

من خلال بنك الراجحي تستطيع الآن التمهل في سداد الأقساط التي عليك مقابل القروض التي تم أخذها من بنك الراجحي، حيث وفر بنك الراجحي خدمة تأجيل سداد الأقساط ويقدمها للعميل الذي يكون له رغبة في ذلك وهذا كل عام أثناء فترة العقد بموجب قرض جديد يعادل مجموع الأقساط التي قام بدفعها.

شروط الحصول على خدمة تأجيل الأقساط

يستطيع العميل الحصول على هذه الخدمة مرة واحدة في العام ولكن بشرط أن يكون قد قام بسداد 20% من مبلغ القرض.

يستطيع العميل استعمال خدمة سداد أقساط شهرية في القروض، ولكن ذلك مخصص للعقود الخاصة بالقرض الشخصي فقط.

تقتصر هذه الخدمة الذي يقدمها بنك الراجحي على المقيمين والمواطنين السعوديين الذين متواجدين داخل المملكة العربية السعودية فقط وكذلك يجب أن يكون لديهم وثائق تمويل شخصية فعالة.

تستطيع التقديم على خدمات بنك الراجحي من خلال تطبيق الجوال، أو الذهاب إلى فرع من فروع البنك، كما يمكنكم التواصل على الرقم التالي 920003344.

مباشر بنك الراجحي

واحدة من الخدمات التي قدمها بنك الراجحي هي خدمة مباشر وتعد خدمة مضمونة وآمنة بشكل تام، وتساعد العميل على إنهاء كافة المعاملات المالية والخدمات التي يحتاجها من البنك عن طريق الإنترنت، وجاءت هذه الخدمة نظرًا للتطور الهائل في التكنولوجيا والاعتماد عليها في كافة أمور الحياة، ونجد أن بنك الراجحي حريص بشكل دائم على تطوير خدماته وتقديمها بالشكل الذي يريح العميل.

في ختام مقالنا تحدثنا عن تأجيل أقساط الراجحي وهي الخدمة التي تشمل المواطن السعودي والمقيم، والشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على الخدمة.