الاشتراك الان بمسابقة حلم مع مصطفي أغا للفوز بالجائزة الكبري

يمكن الان لجميع المشاركين من كافة الدول العربية والعالم الاشتراك في مسابقة حلم الجديدة، وذلك من خلال الاتصال مباشرة عبر الرقم المرادف لبلده، حيث تقدم المسابقة أكبر الجوائز المادية في الوطن العربي من خلال برنامج الإعلامي الكبير مصطفى الأغا، وقد حاز البرنامج خلال السنوات الأخيرة على نسب مشاهدة عالية وشارك فيه الملايين من المتسابقين في الوطن العربي، وذلك في سبيل الحصول على الجائزة الكبرى وهي المليون دولار والتي وصلت العام الماضي إلى ال3 مليون دولار، وبالفعل حقق العديد من المشاركين حلمهم بالفوز بالعديد من الجوائز وعلى رأسهم الجائزة الكبرى، مما زاد من مصداقية المسابقة عام ورآ الأخر وأصبح له شعبية حول العالم وسوف نوضح جميع تفاصيل الاشتراك في مسابقة حلم.

جوائز مسابقة حلم الجديدة 2022

تعرض أكبر مسابقات الجوائز النقدية في الوطن العربي ” الحلم ” من خلال شاشة أم بي سي عبر برنامج الإعلامي الكبير مصطفى الأغا، والذي أعلم عن فوز المشترك الجديد بجائزة مالية تقدر بقيمة 150 ألف دولار خلال السحب الثاني من العام الجاري، وقد نوهه مصطفى الأغا مؤخرا أن جوائز هذا العام سوف تشهد العديد من المفاجأة ومن أهمها تخطي الجائزة الكبرى حاجز ال3.5 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم السحب خلال شهر رمضان الكريم على جائزة مالية تقدر بقيمة 750 ألف دولار، كما أن سيتم السحب مرتين خلال نفس الشهر.

كيفية الاشتراك في مسابقة حلم الجديدة 2022

يتم تفعيل اشتراك المتسابقين في السحب السابق بشكل تلقائي خلال السحب الذي يليه، ويمكن للراغبين في الاشتراك بالمسابقة إرسال رسالة نصية عبر الهاتف تتضمن كلمة “حلم ” أو ” Dream ” على الرقم الخاص بدولة المشترك ويمكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني لقناة أم بي سي، كما يمكن الاشتراك عن طريق التطبيق الخاصة بالمسابقة والذي أطلق خلال الفترة الأخيرة فمجرد تحميله على هاتف الجوال واتباع الخطوات والإجابة على الأسئلة المطروحة بشكل صحيح، فيتم تفعيل اشتراكك في المسابقة، خلال حلقة السحب في برنامج مصطفى الأغا وعلى الهواء مباشرة يتم السحب العشوائي للفائز والاتصال به مباشرة لضمان نزاهة المسابقة.